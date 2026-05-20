Od pet preporuka jedna je prioritetna. Izjave blokaderske opozicije kako su ovo nebitne preporuke samim tim ne drže vodu.

Ispunjavanjem preporuka ODIHR-a vlast je pokazala da želi da dodatno učvrsti poverenje svih građana u izborni proces, te da ga učini još transparentnijim.

Sa druge strane, blokaderski poslanici takozvane “evropske opozicije” nisu glasali za usvajanje zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a, nisu se čak ni udostojili da prisustvuju glasanju, koje je počelo u 15h, iako im je to radno mesto. Iako su im svakodveno puna usta Brisela, Evropske unije i OEBS-a, sa čime će i nastaviti čim ponovo krenu u turneju pljuvanja sopstvene zemlje po Evropi.

Čini se da je ipak ključni razlog nervoze i nezadovoljstva blokadera taj što usvajanjem ovih zakona i ispunjavanjem preporuka ODIHR-a njima ponestaje stalnih izgovora za izborni debakl. Sada na izborima neće moći da se vade na loše izborne uslove i da upiru prstom u vlast kako je ona kriva što ih narod neće.