Portal alo.rs neistinito je i nepotpuno izveštavao o novinaru BIRN-a. Marković je profesionalni novinar čiji angažman podrazumeva potpunu nezavisnost od bilo koje političke organizacije, postojeće ili u nastajanju. Shodno tome on nije ni "blokader" kako je u tekstu neistinito navedeno.

U svojstvu nezavisnog analitičara Marković u svom gostovanju o kojem je portal izveštavao nije govorio o "šaradi na opozicionoj sceni" već je analizirao postupanje svih aktera izboraraspisanih za 29. mart 2026. godine, kako opozicionih tako i onih na vlasti. Tom prilikom je pored odnosa unutar opozicije ukazao i na rasprostranjenu funcionersku kampanju, a naročito na dokumentovane nezakonitosti u finansiranju vladajuće stranke.