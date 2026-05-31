Đurić je u Bratislavi, na zajedničkoj konferenciji za medije sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom, odgovarajući na pitanje kakve konkretne korake mora Beograd da ispuni u nekom bliskom periodu da bi zaista bio napravljen bitan progres u procesu evrointegracija, kazao da je za Srbiju pitanje članstva u Evropskoj uniji strateško pitanje od nacionalnog značaja.

Đurić je dodao da je i za Evropu pitanje članstva Srbije i drugih zemalja Balkana pitanje ukupne evropske bezbednosti, ekonomije i stabilnosti.

„Zaista verujem da samo Evropa koja uključuje sve zemlje Balkana može da bude zaokružena, ali smatram i da je veoma primamljivo za određene političke krugove u pojedinim zemljama članicama da pomalo ideologizuju proces pristupanja i da kroz odmeravanje saglasnosti za članstvo i političko uslovljavanje pokušavaju da utiču i na unutrašnje političke odnose u našoj zemlji“, kazao je Đurić.

Kako je dodao, iz tog razloga je Srbija veoma zahvalna slovačkim prijateljima zato što na objektivnim i meritokratskim osnovama zasnivaju svoj odnos prema proširenju na region Balkana i što dosledno podržavaju članstvo kako Srbije, tako i drugih zemalja regiona.

Đurić je naveo da pitanje ispunjavanja kriterijuma treba da bude procenjivano isključivo na osnovu učinka, a da stvaranje bilo kakvih koridora ili izdvajanje država na tom putu ne bi doprinelo ni većoj harmoniji u regionu, ni većem entuzijazmu građana za članstvo.

„Srbija svoju budućnost jasno vidi u Evropskoj uniji. Naš predsednik će prisustvovati narednog petka samitu sa liderima Evropske unije koji će biti održan u Crnoj Gori i mi želimo da budemo među prvim novim članicama Evropske unije“, kazao je Đurić.