Blokader Aleksandar Dikić, kolumnista i autor emisije „Bez ustručavanja“, oštro je kritikovao opozicione stranke, ocenivši da nemaju stvarnu podršku građana i da svoju političku snagu predstavljaju mnogo većom nego što ona zaista jeste. On je poručio da bi opozicija, umesto svakodnevnih saopštenja, konferencija za medije i međusobnih prepucavanja, trebalo da pokaže koliko ljudi zaista može da okupi na terenu.

- A što se tiče opozicije, evo, predlažem im ono što sam rekao i u „Skeneru“ - napravite vi neki skup. Izaberite neku lokaciju, manju ili veću, pa pokažite svoju snagu, a onda sedite da pregovarate sa studentima, ako možete. Ja garantujem da bi „Magla bend“ okupio više ljudi nego celokupna opozicija zajedno kada bi pozvala građane da dođu i saslušaju njen program – rekao je Aleksandar Dikić.

On je istakao da opozicioni lideri često govore o velikoj podršci koju navodno imaju među građanima, ali da se, prema njegovom mišljenju, ta podrška ne vidi na terenu.

- Hajde, pozovite to svoje biračko telo za koje tvrdite da je veće od tri odsto, koliko sada iznosi cenzus. Ako računamo da će na izbore izaći četiri miliona ljudi, to je oko 120.000 glasova. Neka samo jedan odsto tih ljudi dođe na skup, to je oko 1.200 ljudi. Sa toliko ljudi možete da napunite makar malu salu Sava centra. Uradite bar to - poručio je Dikić.

Prema njegovim rečima, razlog zbog kojeg opozicija izbegava ovakvu vrstu političkog testa leži u strahu od suočavanja sa realnošću.

- Zašto to ne rade? Zato što znaju da je sve to balon od sapunice. Deluju kao generali bez vojske. Svi glume da imaju stranke, političku snagu, novac, mandate i imunitete, ali pravo pitanje je šta se desi kada siđu među narod i izađu na ulicu. Tada se vidi koliku podršku zaista imaju - naveo je on.

Dikić je ocenio da se politički uticaj ne meri brojem objava na društvenim mrežama niti nastupima u medijima, već sposobnošću da se građani okupe oko konkretnih ideja i programa. Kako tvrdi, upravo na tom ispitu opozicione stranke godinama ne uspevaju da pokažu rezultate koji bi potvrdili njihove političke ambicije.

On je dodao da je poverenje građana nešto što se stiče dugotrajnim radom i prisustvom među ljudima, a ne povremenim političkim kampanjama. Prema njegovom mišljenju, građani danas mnogo lakše prepoznaju razliku između političkog marketinga i stvarne podrške na terenu.

- Ako želite da budete ozbiljan politički faktor, pokažite da iza vas stoje ljudi. Organizujte skup, predstavite program, saslušajte građane i pokažite da imate kapacitet da okupite one koji vas podržavaju. Bez toga, sve ostaje samo na velikim rečima i političkim saopštenjima - zaključio je Dikić.

Njegove izjave izazvale su brojne reakcije u političkoj javnosti, posebno zbog poređenja opozicije sa popularnim muzičkim sastavom, koje je brzo privuklo pažnju na društvenim mrežama. Ipak, Dikić ostaje pri stavu da je stvarna politička snaga vidljiva tek onda kada se proveri na terenu i pred građanima, a ne kroz procene, pretpostavke i političke narative.