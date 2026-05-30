Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je danas da će transparent sa Palate Albanija biti skinut, iako su ptice zbog kojih su blokaderi prethodnih dana organizovali proteste bile zaštićene.

Kako je predsednik i najavio, na lokaciju su stigli alpinisti kako bi transparent bezbedno uklonili, ali ni ovog puta nije izostala scena koja je privukla pažnju javnosti.

Dok su stručne ekipe pokušavale da obave svoj posao, blokaderi su se okupili ispred Palate Albanija i nastavili sa performansima i provokacijama.

Kako je objavljeno na društvenoj mreži Iks, u trenutku kada su alpinisti stigli na lice mesta, blokaderi su im uputili bizarnu poruku da su zakasnili jer oni već organizuju „sahranu za ptiće“.

Tu se nije završilo.

Prema navodima objavljenim na društvenim mrežama, pojedini okupljeni pratili su alpiniste i dobacivali im, tvrdeći da su im fotografisali registarske tablice vozila.

Od pada nadstrešnice, blokaderi priželjkuju bilo kakvu smrt kako bi nastavili sa svojim ludačkim pravljenjem haosa koji bi im omogućio dolazak na vlast bez izbora.

Dok, sa druge strane, smrt svoje koleginice nisu udostojili ni minutom ćutanja…