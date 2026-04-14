Profesor Slobodan Antonić oštro je prokomentarisao organizovane napade na Srpsku pravoslavnu crkvu, ocenjujući da je reč o široj i sistemskoj kampanji usmerenoj na većinu građana koji se izjašnjavaju kao vernici, ali ne učestvuju redovno u liturgijskom životu.

- Ja mislim da nikada više nije, bar za moga života, ljudi liturgijski živelo kao sada. Ali, pazite koliko je to u procentima - pet odsto ili 10 odsto celokupnog stanovništva. Ta kampanja koja se vodi protiv crkve ona je smišljena, organizovana, plaćena. To je pravi hibridni rat koji se vodi, ali ne gađaju oni tih pet ili 10 odsto stanovništva koje ide u crkvu. Oni njima ništa ne mogu - kaže Antonić.

On ističe da je fokus na mnogo širem sloju društva, koji je podložniji uticajima i različitim narativima.

- Oni gađaju ovih ostalih 60, 70 odsto koji ne žive liturgijski, koji su nominalno hrišćani i osećaju se kao hrišćani, ali imaju taj problem što oni sad misle - to se njima govori, to je njihova agenda - znači ne treba ti pravo, ne treba ti crkva kao institucija, uspostavi direktan odnos sa Bogom. Drugo, okej, tvoja je crkva, imaš slavu i to je sve u redu, ali „ne valja hijerarhija“, ne valja patrijarh, vidi šta rade, slizali se s vlašću itd - navodi Antonić.

Dodaje da se, kako tvrdi, koriste različiti pristupi u zavisnosti od ciljne grupe, kako bi se postigao što jači efekat u društvu.

- Znači postoje različite strategije kako prilazite različitim ljudima. I to je taj napad. Nije na ove ljude koji svake nedelje idu na liturgiju u crkvu, koji su utemeljeni. To je napad na ove, a njih je većina - zaključuje Antonić.

