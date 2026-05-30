Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu oštro je reagovao na postupanje rektora Vladana Đokića, optužujući ga da je ozbiljno ugrozio autonomiju fakulteta i pravnu sigurnost te visokoškolske ustanove.

U saopštenju Medicinskog fakulteta navodi se da je rektor Đokić svojim dopisom direktno povredio princip institucionalne autonomije fakulteta kao organizacione jedinice Univerziteta.

Spor je izbio nakon što je rektor Univerziteta u Beogradu tvrdio da su tokom procedure izbora dekana Medicinskog fakulteta prekršeni propisi, čime je praktično osporena kandidatura profesorke Vesne Bjegović Mikanović.

Medicinski fakultet navodi da je zbog takvog postupanja ozbiljno zabrinut, ocenjujući da je reč o arbitrarnom i proizvoljnom tumačenju zakona i Statuta fakulteta.

– Medicinski fakultet izražava osnovanu pravnu zabrinutost povodom postupanja rektora Vladana Đokića, koje ukazuje na flagrantno odstupanje od odredaba Statuta Medicinskog fakulteta, kao i na prekoračenje granica zakonom utvrđenih ovlašćenja – navodi se u saopštenju.

U zvaničnom odgovoru na dopis rektora, vršilac dužnosti dekana Medicinskog fakulteta prof. dr Milena Todorović Balint i predsednik Saveta fakulteta prof. dr Aleksandar Milovanović otišli su korak dalje i optužili Đokića da „svesno obmanjuje javnost“.

Kako navode, rektor se pozvao na dopis grupe od šest nastavnika koji su ukazali na navodne nepravilnosti tokom postupka izbora dekana, ali identitet tih nastavnika nije javno obelodanjen.

Uprava Medicinskog fakulteta podseća da Zakon o visokom obrazovanju jasno propisuje da dekan može biti izabran samo iz reda nastavnika zaposlenih na neodređeno vreme.

Prema njihovom tumačenju, profesorka Vesna Bjegović Mikanović taj uslov ne ispunjava jer bi eventualno produženje njenog radnog odnosa moglo biti samo na određeno vreme.

– To znači da prof. dr Vesna Bjegović Mikanović ne ispunjava ovaj uslov, jer čak i da se odobri produženje radnog odnosa, to može biti samo na određeno vreme, a ne na neodređeno, što je izričit uslov propisan zakonom za izbor dekana – navodi se u saopštenju.

Posebno su reagovali na izjave rektora Đokića da je Komisija za izbor dekana pogrešno primenila autentično tumačenje Narodne skupštine Srbije.

Na Medicinskom fakultetu tvrde da je takva izjava „notorna neistina“, jer se sporni član Zakona o visokom obrazovanju, na koji se odnosi autentično tumačenje Skupštine, nije menjao.

– Ovakvim postupanjem rektor Đokić je neposredno povredio princip institucionalne autonomije fakulteta kao organizacione jedinice, čime je direktno ugrozio pravnu sigurnost i zakonitost rada naše visokoškolske ustanove – zaključuje se u saopštenju.

Sukob između rukovodstva Medicinskog fakulteta i rektora Univerziteta u Beogradu dodatno je otvorio pitanje odnosa između autonomije fakulteta i ovlašćenja Rektorata u postupcima izbora dekana.