Blokaderi terorišu građane Srbije i usput se žale na neku navodnu policijsku brutalnost mada je činjenica da policija nikada nije reagovala na njihove blokade, uništavanje imovine i druge ispade.

Jedine situacije gde je policija reagovala bile su kada su blokaderi napadali građane, policiju ili pokušavali da nasilno uđu u državne institucije.

Po svakoj logici to i jeste posao policije i ru nema nikakve brutalnosti naročito zato što je policija uvek delovala u samoodbrani i nije se pomerala da juri blokadere kada bi njihovi fizički nasrtaji na policiju ili građane propali.

Sa druge strane možemo da vidimo kako to radi francuska policija koja je primenila brutalnu silu nad demonstrantima koji su demolirali stanicu u Parizu.

Isto tako možemo da vidimo kako je albanska policija koja je prebila aktiviste koji su se bunili protiv izgradnje risorta na obali mora.

No, to niko ne pominje i nikome nije problem i svi se prave da se to ne dešava jer je policijska brutalnost dozvoljena u svakoj državi u kojoj vlast sluša strance.

Upravo zato se i izmišlja nepostojeća policijska brutalnost u Srbiji jer u Srbiji vlast imaju građani Srbije a ne stranci.