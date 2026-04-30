Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je javni izazov televiziji N1 i novinarki Jovani Gligorijević, tražeći da objave gde i kada je, kako tvrde, govorila o mogućem nasilju na predstojećem „studentskom“ skupu. Reakcija je usledila nakon objava i izjava koje su se pojavile u javnosti, a koje, prema njenim rečima, ne odgovaraju istini.

„Evo javno pozivam N1 i Jovanu Gligorijević da objave gde i kada sam izjavila da očekujem nasilje na ‘studentskom’ skupu koji će se održati u maju“, poručila je Brnabić, jasno negirajući da je ikada iznela takvu tvrdnju.

„Nikada nisam rekla ni jednu reč o tome“

Brnabić je istakla da se nikada nije oglašavala o tom skupu na način koji joj se pripisuje. Kako navodi, nije izgovorila nijednu reč koja bi mogla da se tumači kao najava nasilja ili bilo kakve negativne ocene tog događaja.

„Nikada reč jednu o tom skupu nisam rekla. Nikada, nigde, nijednu“, naglasila je, dodajući da je iznenađena načinom na koji su njene navodne izjave predstavljene u medijima.

Prema njenim rečima, ovakvi navodi su primer neosnovanih tvrdnji koje se plasiraju bez konkretnih dokaza, a koje, kako tvrdi, imaju za cilj oblikovanje javnog narativa.

Šta to znači i šta sledi

U nastavku obraćanja, Brnabić je optužila N1 i sagovornicu iz priloga da iznose neistinite tvrdnje, uz poruku da takav pristup, kako kaže, ne doprinosi objektivnom informisanju javnosti.

„To, međutim, ne sprečava N1 i njihovu sagovornicu da tako nešto izmisle“, navela je, dodajući da, kako tvrdi, „za blokaderske medije istina ne sme da stane na put propagandi“.

Ipak, istakla je da ne očekuje izvinjenje, već samo konkretan dokaz za iznete tvrdnje. „Ne pozivam ih da se izvine, jer znam da neće. Samo da objave tu moju izjavu“, zaključila je.