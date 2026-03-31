Neistinite, izmišljene, tendenciozne i nepotpune su informacije objavljene na internet portalu 26.3.2026. godine, u 09.37 sati, u rubrici „Politika“, u tekstu pod naslovom “BLOKADERI PONOVO ŽELE DA VUČIĆ BUDE STRELJAN: Besni podsećaju na rumunski scenario (VIDEO), autorke potpisane kao Mirjana Bojković.

Ja, Cvijetin Milivojević, tokom blizu četiri decenije bavljenja javnim poslovima informisanja i komuniciranja, nikada, pa ni u ova dva citirana minuta intervjua jednom podkastu, koja ste istrgnuli iz konteksta i „preveli“ na „vaš“ jezik podmećući mi da sam rekao nešto što nisam rekao - dakle, NIGDE I NIKADA I NIKOME nisam poželeo da bude streljan, što mi portal www.alo.rs podmeće već u naslovu teksta “BLOKADERI PONOVO ŽELE DA VUČIĆ BUDE STRELJAN: Besni podsećaju na rumunski scenario (VIDEO)Strašno

Ja, C. Milivojević, nisam kandidat niti za „studentsku listu“ niti za bilo koju drugu listu za predstojeće izbore, niti sam ikada bio kandidat na bilo kom nivou izbora u proteklih 36 godina višestranačja, što je bilo lako proverivo i pre objavljivanja ovog teksta, jer sam to više puta javno demantovao.

Ja, C. Milivojević, nisam nikakav blokader, pa, prema tome, ne mogu da budem ni nekakav „besni blokader“, a pogotovo nisam nekakav „blokader koji je besan zbog mitinga predsednika Srbije koji je održan u Areni, pa mu želim Čaušeskuov kraj“, a što ovaj portal tvrdi u podnaslovu teksta.

Ja, C. Milivojević, nisam, kao što tvrdi vaš medij, „kolumnista blokaderskog Danasa“. ja „Danas“ sam, poslednju kolumnu napisao 2018. godine, jednako kao što sam kolumne objavljivao i u dnevnim listovima „Blic“ i „Demokratija“, devedestih godina prošlog veka“; u „Studentu“, krajem osamdesetih godina; 2000-tih u dnevnicima „Politika“ i Naše novine“, portalima www.pravda.rs i www.bezcenzure.rs. Usput, prvi sam dobitnik godišnje nagrade „Bogdan Tirnanić“ (za 2011) koju Udruženje novinara Srbije dodeljuje upravo za najoolju kolumnu i komentar.

Ja C. Milivojević, autor sam ili koautor 10 knjiga i stotina tekstova koji je bave informisanjem, odnosima s javnošću, političkom komunikacijom, marketingom, pa I istorijom i praksom propagande u poslednjih 100 godina i NIGDE, BAŠ NIGDE I NIKADA, nisam prizivao nasilni scenario smene (ili „čuvanja po svaku cenu“) vlasti, koje strane da dolazi. Da je bilo šta od ovoga pročitao Vaš autor, hoću da verujem da mu ne bi palo na pamet da insinuaciju iz naslova „BLOKADERI (čitaj: Cvijetin Milivojević) PONOVO ŽELE DA VUČIĆ BUDE STRELJAN “ još „podeblja“ u poslednjem pasusu svog teksta, podsećanjem da je „Čaušesku, na kraju, uhvaćen i streljan“.

Vaše tvrdnje i insinuacije nanele su mi nemerljivu materijalnu i nematerijalnu štetu i povredu časti i ugleda, ali i prouzrokovale ozbiljne pretnje po moj fizički integritet.

Zahtevam da ubuduće, pre objavljivanja ovakvih neistina i dezinformacija, sa dužnom pažnjom, kako Zakon propisuje, proverite potpunost informacija koje se objavljuju u vašem glasilu

Beograd, 26.3.2026 Cvijetin Milivojević, politikolog i novinar