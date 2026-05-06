Saopštenje prenosimo u celosti:

"Povodom tvrdnji koje je potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić objavila na društvenoj mreži X, a u vezi sa javnom nabavkom za potrebe specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd saopštava da je javna nabavka procenjene vrednosti 589.188.908,3 RSD (bez PDV-a) sprovedena u skladu sa zakonima Republike Srbije i procedurama javnih nabavki, uz obavezu da se svi segmenti organizacije međunarodne izložbe planiraju u skladu sa standardima koji važe za svetske i specijalizovane Ekspo izložbe.

Konkretna nabavka odnosi se na kompletnu proizvodnju i distribuciju zvaničnog prodajnog programa Ekspo 2027 Beograd, a kompanija IRIS-MEGA prijavila se na javni poziv koji je bio javno dostupan svim zainteresovanim ponuđačima. Nabavka obuhvata oko 150 različitih artikala u više varijacija, odnosno više od milion i po pojedinačnih proizvoda namenjenih domaćim i međunarodnim posetiocima tokom priprema i održavanja izložbe.

Reč je o zvaničnom prodajnom programu Ekspa 2027 Beograd, kakav je uobičajen na svim velikim međunarodnim izložbama. Program obuhvata različite kategorije brendiranih proizvoda - majice, dukseve, kačkete, šešire, rančeve, cegere, rokovnike, šolje, 3D PVC figurine i druge artikle - razvijene u skladu sa vizuelnim identitetom Ekspa 2027 Beograd. Posebno naglašavamo da je reč o proizvodima namenjenim daljoj komercijalnoj prodaji, a ne o reklamnom ili promotivnom materijalu. Očekuje se da će zvanični prodajni program predstavljati jedan od dodatnih prihoda projekta, što je praksa i na prethodnim svetskim i specijalizovanim izložbama. Cilj ovog programa je da posetiocima ponudi kvalitetne, prepoznatljive i zvanično brendirane proizvode, koji će predstavljati trajnu uspomenu na jedan od najvećih međunarodnih događaja koji će Srbija organizovati 2027. godine.

Izabrani partner biće zadužen za kompletan sistem upravljanja Ekspo proizvodima, koji obuhvata čitav lanac, od proizvodnje do isporuke krajnjem kupcu.

To podrazumeva koordinaciju sa fabrikama i dobavljačima, međunarodni transport, kontrolu kvaliteta, pakovanje, paletizaciju, osiguranje robe, kao i pripremu kompletne dokumentacije za uvoz i stavljanje robe u promet. Ugovor obuhvata i sprovođenje svih uvoznih i carinskih procedura, uključujući tarifiranje robe, HS kodove, komunikaciju sa nadležnim organima, sanitarne i druge inspekcijske postupke, plaćanje pripadajućih dažbina i upravljanje celokupnim procesom carinjenja. U okviru procenjene vrednosti uključeni su i skladištenje, logistika i distribucija robe na 15 prodajnih mesta i maloprodajnih objekata širom Srbije, pre početka i tokom trajanja izložbe.

Asortiman je definisan na osnovu istraživanja tržišta koje je sprovela kompanija Ipsos, kao i analiza praksi prethodnih svetskih i specijalizovanih Ekspo izložbi, gde zvanični prodajni program predstavlja standardni deo iskustva posetilaca i promocije događaja," navodi se u saopštenju.