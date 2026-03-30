Njen video koji je pregledan stotine hiljada puta, podstakao je mnoge da preispitaju sopstvene veze i stilove vezivanja.

U videu, Matar objašnjava kako često pita klijente: „Ako bi se vaša veza danas završila, da li biste i dalje bili dobro?“

Iako je normalno da vam nedostaje partner nakon raskida, osećaj da „ne možete da postojite bez njega“ može signalizirati dublji problem.

„Da li biste mogli da imate svoj život?“ dodaje ona. „Osećaj da ne možete da postojite bez partnera je crvena zastavica. To mi govori da veza verovatno nije bila zdrava od samog početka.“

Pitanje pomaže da sagledate realnu situaciju



Matar je rekla da želi da ospori ideju da se emocionalni intenzitet ili patnja automatski izjednačuju sa ljubavlju.

„Zdrava veza ne bi trebalo da vas natera da osećate da ne možete da živite bez nekoga“, objasnila je. „Možete nekoga duboko voleti, možete mu nedostajati i vaše srce može biti slomljeno, ali i dalje bi trebalo da osećate da postojite kao osoba sama po sebi.“

Dodala je da mnogi ljudi mešaju emocionalnu zavisnost sa povezanošću.

„Ponekad jasno pitanje može pomoći ljudima da konačno sagledaju svoju situaciju kakva jeste“, rekla je matar, prenosi Newsweek.

Lavina komentara

Video je izazvao lavinu komentara u kojima su korisnici delili lične misli i iskustva.

„Mogu li imati budućnost bez njega? Naravno. Da li želim? Apsolutno ne!“, napisao je jedan korisnik. Drugi je komentarisao: „Ne bih umrla, ali bi deo mene umro.“

Neki su bili uvereni da će biti dobro nakon raskida, iako bi to bilo bolno.

„Bila bih slomljenog srca, baš kao i on, ali osim činjenice da više ne bi bio tu i da bismo izgubili vreme koje provodimo zajedno, ništa se drugo ne bi promenilo“, podelio je jedan korisnik. Gledaoci su takođe prepoznali sopstvene stilove vezivanja, a jedan komentar je glasio: „Ne, imam anksiozan stil vezivanja, haha.“

Ljudi čeznu za sigurnim ljubavnim vezama

Prema rečima Matar, reakcije pokazuju koliko ljudi traži zdravije načine razmišljanja o ljubavi i partnerstvu.

„Postoji velika razlika između zdrave vezanosti i emocionalne vezanosti“, dodala je. „Zdrava ljubav vam omogućava da održite osećaj sebe.“

Matar se nada da će sažimanje, problema u jedno, razumljivo pitanje, pomoći ljudima da bolje razumeju svoje odnose. „Zaista sam zahvalna“, zaključila je. „Broj ljudi koji se poistovećuju sa ovim pokazuje koliko kolektivno čeznemo za sigurnim i stabilnim vezama.