Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je juče naselje Orlovat u Banatu i najavio da će u narednim mesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica, ali, kako kaže, i mnoge druge železničke stanice.

- Poslušao sam jednog domaćina sa skupa koji sam održao prilikom otvaranja mosta Tomaševac - Orlovat. Zamolio me je da dođem i vidim kako izgleda lokalna železnička stanica u Orlovatu.

Mesec dana kasnije ispunio sam obećanje. Pošto sam sve video, sada obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železničke stanice. Dela uvek govore više od reči - poručio je Vučić na Instagram stranici.

On je u video-snimku naveo da je divno bilo u Kini i da je mnogo važnog posla urađeno za Srbiju, ali da uvek najviše voli da razgovara sa našim ljudima i da sazna nove stvari.

- Bio sam u pekari u Crepaji i kad izračunam da su dva bureka 410 dinara, bolje razumem koliko još problema imamo sa boljim životnim standardom nego kad govorim o stopama rasta, BDP-u, i razumem ljude što ne razumeju kada na takav način govorim - kazao je Vučić.

Podsetio je da je pre mesec dana obećao meštanima da će da dođe u Orlovat i da vidi tu stanicu, jer su se oni žalili kako izgleda.

- S pravom su se žalili. Ovo, ja mislim, od 1950. godine nije obnavljano - rekao je Vučić.

On je dodao da će kada se vrati u Beograd pogledati sve papire.

- Nisam se ni pripremao, jer sam želeo da vidim baš ono na šta su mi ljudi ukazali. Videli smo Davidovića koji radi ovde u železnicama, koji vodi računa o svakom vozu koji prolazi, sad treba da prođe jedan Zrenjanin - Pančevo sa opasnim materijama, ali u svakom slučaju moraćemo mnogo više pažnje da posvetimo običnom svetu, običnom narodu, da razgovaramo sa njima i sa tih velikih visina da se spustimo na zemlju i da bolje razumemo naše ljude - kazao je Vučić.



On je 20. aprila bio je na otvaranju mosta u Tomaševcu, gde je jednom građaninu obećao da će posetiti Orlovat i tamošnju stanicu, za koju su mu građani rekli da je u lošem stanju.

- Doći ću ja narednih dana, iznenadiću vas, videćete da ću da obiđem stanicu u Orlovatu. Ja ću da obiđem stanicu i siguran sam da je u lošem stanju - kazao je Vučić tada u razgovoru sa građanima.



„P. S. burek je bio super“

Pre nego što je stigao u obilazak železničke stanice u Orlovatu, predsednik se družio sa ljudima u lokalnoj pekari u Crepaji. Uz video-snimak iz pekare, gde se vidi kako kupuje burek i razgovara sa građanima i zaposlenima, predsednik Vučić je naveo: „P. S. burek je bio super“.