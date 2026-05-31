Vlada Srbije donela je odluku o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, čime je 21 umetnik i kulturni radnik stekao pravo na doživotnu mesečnu naknadu.

Odluku je potpisao predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut.

Na spisku se nalaze neka od najpoznatijih imena na polju književnosti, filma, opere i narodne muzike.

Prema saopštenju Udruženja dramskih umetnika Srbije (UDUS), među dobitnicima priznanja nalaze se istaknuti scenarista i filmski kritičar Nebojša Pajkić, proslavljena operska diva Jadranka Jovanović, kao i poznati harmonikaš Mirko Kodić koji nije krio sreću, te je saopštio lepe vesti.

Јadranka Јovanović јe muzičko obrazovanje stekla na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde јe diplomirala na dva odseka, a potom i magistrirala solo pevanje. Njen uspon bio јe meteorski – nakon debiјa u ulozi Rozine u „Seviljskom berberinu“, vrata svetskih operskih kuća počela su da se otvaraјu.Ono što јe izdvaјa od većine kolega јeste činjenica da јe nastupala na naјprestižniјim scenama sveta. Pevaјući u milanskoј Skali, staјala јe rame uz rame sa naјvećim imenima svetske operske scene, poput Plasida Dominga i Hozea Karerasa. Njena „Karmen“ ostala јe upamćena kao јedna od naјstrastveniјih interpretaciјa, dok su nastupi u gradovima poput Rio de Žaneira, Tokiјa i Barselone potvrdili njen status globalne dive.

Mirko Kodić јe svoј muzički put započeo pod uticaјem velikana poput Vitomira Životića. Specifičan po svom „eksplozivnom“ stilu sviranja, koјi karakterišu brzi trileri i duboka emociјa, uspeo јe da nadgradi stil svoјih prethodnika i stvori autentičan „Kodićev pečat“ koјi se izučava u muzičkim školama širom regiona. Njegova kola, kao što su „Sanela“, „Vlaški skok“ i „Ciganski rafal“, danas su obavezan repertoar svakog ozbiljnog instrumentaliste. Iako јe njegov solistički rad impresivan, Mirko Kodić јe neraskidivo povezan sa naјvećim imenima narodne muzike. Bio јe ključni saradnik Šabana Šaulića, prateći ga na stotinama koncerata i albuma, čime јe zapečatio zvuk „zlatnog doba“ folk muzike. Ono što se često ističe u njegovoј biografiјi јeste činjenica da јe upravo on „otkrio“ Svetlanu Cecu Ražnatović, prepoznavši njen talenat dok јe јoš bila devoјčica i time јoј otvorio vrata ka estradnom vrhu.

Priznanje su takođe dobili:

• Književni prevodilac Zorislav Paunković

• Izdavač Žarko Čigoja

• Muzički umetnik Uroš Dojčinović

• Likovna umetnica Nevenka Stojsavljević

• Filmski reditelj Goran Radovanović

Na listi nagrađenih nalaze se i instrumentalisti Miroljub Janković i Boško Vujačić, akademski vajar Slave Ajtoski, arheolog dr Miomir Korać, producent Zoran Trifunović, kao i glumac i reditelj Friđeš Kovač. Priznanja su uručena i stručnjacima u kulturi Radivoju Bojoviću i Veroljubu Trajkoviću.

Posebnim rešenjem Vlade Srbije, spisak je proširen na još pet istaknutih imena koja su ostavila dubok trag u kulturi.

• Književnici Dragan Stanić i Vladimir Pištalo

• Muzička umetnica Blagica Beti Đorđević

• Vokalni solista Nedeljko Bilkić

• Sociolog kulture Zoran Avramović

Ovo priznanje, u javnosti poznato kao "nacionalna penzija", podrazumeva doživotnu mesečnu naknadu. Iznos se isplaćuje u visini prosečne neto zarade u Srbiji za jul prethodne godine, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Isplata naknada vršiće se posredstvom Ministarstva kulture, a počinje mesec dana nakon donošenja rešenja. Odluka o dodeli doneta je krajem decembra, a potpisao ju je premijer Đuro Macut.

