

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da će u Srbiji proizvodnja humanoidnih robota početi u junu i da će Srbija biti prva zemlja u Evropi u kojoj će se oni proizvoditi.

Mali je rekao za TV Prva da će se u Srbiji proizvoditi oko 1.000 do 2.000 robota godišnje.

Naglasio je da će humanoidni roboti biti deo specijalizovane izložbe Ekspo 2027. u Beogradu naredne godine.

- To je ta prva faza. Druga faza je da se krene u trening centar, evo videli ste kako su igrali i moravac. Dakle da se ti roboti uče. I zato je ta treća faza, veštačka inteligencija, veoma važna - oni uče da budu barmeni, da rade i kao recepcionari u hotelima, da budu i u oblastima vojne industrije. Zato je ta veštačka inteligencija koja se uključuje u rad s robotima veoma važna. I onda polako, ali sigurno, kako oni uče tako i svi mi učimo i budemo i produktivniji i konkurentniji, i to je jednostavno budućnost i šansa za razvoj - dodao je Mali.

Na pitanje gde će konkretno ići nove investicije iz Kine, rekao je da kada su roboti u pitanju, to je Šabac.

- Imamo novu fabriku u Nišu, Novom Sadu, Ćupriji i Loznici - dodao je on.

Ukazao je i da je politički značaj posete Kini ogroman.

Na pitanje kako komentariše to što je deo opozicije rekao da će se „skupo platiti kineski orden oko Vučićevog vrata“, rekao je da to govore oni koji su ostavili preko pola miliona ljudi bez posla.

- To vam govore oni koji su tokom svoje vlasti, uključujem tu i Nikezića i ostale koji su komentarisali razne gluposti, imali negativnu stopu rasta, devizni kurs koji je sa 80 otišao na 120... Vreme u kome su oni najbolje profitirali, Đilas i ostali, u svoj privatni džep stavljali novac, a građani patili - naveo je Mali, i dodao da se ova poseta Kini odnosi na otvaranje novih radnih mesta.

Istakao je da Srbija ništa ne daje Kinezima i da oni ulažu svoj novac da otvore 1.650 novih radnih mesta u Srbiji.

- Oni donose nove tehnologije. Oni donose inovacije. Oni donose veštačku inteligenciju. Oni donose dalji podstrek našeg ubrzanog rasta i razvoja - zaključio je Mali.



Rezultati istorijske posete Vučića Kini

pokazaće se u godinama koje dolaze

Mali je izjavio da je poseta srpske delegacije Kini, s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na čelu, istorijska poseta i da će se, kako kaže, rezultati posete pokazati u godinama i decenijama koje dolaze.

Mali je rekao za TV Prva da je ova poseta potvrdila čelično prijateljstvo Srbije i Kine, koja je jedna od dve najjače ekonomske sile u svetu.

Istakao je da je najveći utisak ostavila pažnja koju je srpska delegacija dobila od domaćina i dodao da „kada imate srpske zastave koje se pored kineskih vijore Pekingom, taj ponos ne može da se opiše“.

Naglasio je i da se delegacija sastala s predsednikom Kine Si Đinpingom u širem i užem formatu, kao i da Orden prijateljstva koji je Vučić dobio predstavlja potvrdu dobrih odnosa dve zemlje.