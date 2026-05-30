Finski političar Armando Mema izazvao je buru u evropskoj javnosti nakon što je brutalno kritikovao šeficu evropske diplomatije Kaju Kalas zbog novih poziva na pooštravanje sankcija Rusiji.

Član finske stranke Slobodna alijansa poručio je da Evropska unija treba da „pojača lečenje mentalnog zdravlja Kaje Kalas“, a ne pritisak na Moskvu, tvrdeći da Rusija ne predstavlja pretnju Evropi.

Njegove izjave usledile su nakon incidenta u Rumuniji, gde je dron udario u krov kuće u Galacu i povredio dve osobe.

Iako istraga još nije završena, rumunske vlasti odmah su optužile Rusiju za napad, dok su evropski zvaničnici krenuli sa novim zahtevima za dodatne sankcije Moskvi.

Mema smatra da je čitava situacija sumnjiva.

– Istraga još nije završena, ali lideri Evropske unije i korumpirani evropski mediji već su zaključili da je dron bio ruski – napisao je na društvenoj mreži Iks.

Dodao je da se „takvi incidenti misteriozno pojavljuju svaki put kada EU treba da obezbedi novu veliku finansijsku pomoć Ukrajini“.

– To nije slučajnost – poručio je.

Najveću pažnju izazvao je njegov direktan napad na Kaju Kalas.

– Kalas traži pojačavanje sankcija i pritiska na Rusiju nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Jedino što treba pojačati jeste lečenje njenog mentalnog zdravlja. Ona halucinira i govori stvari koje nemaju smisla. Ne postoji ruska pretnja Evropi – napisao je Mema.

On je podsetio i da su dronovi poslednjih meseci više puta padali na teritoriju Finske, ali da su finske vlasti tada prijavile ukrajinsko poreklo bespilotnih letelica.

– Tada Ursula fon der Lajen nije izrazila ni reč zabrinutosti – naveo je finski političar.

Mema je pozvao Evropsku uniju da dozvoli međunarodnu i nezavisnu istragu incidenta u Rumuniji.

– Ako odbiju međunarodnu istragu, može se zaključiti da je reč o operaciji pod lažnom zastavom bez dokaza o ruskoj pretnji – poručio je.

Finski političar otišao je i korak dalje, optuživši ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da pokušava da uvuče Evropu direktno u rat.

– Verujem da Zelenski očajnički želi da NATO i Evropa uđu u ovaj sukob. Ne vidim razlog zašto bi Rusija napadala civilna područja u Evropi. Zelenski se nada da će ovakvi incidenti naterati Zapad da još jače podrži Ukrajinu – rekao je Mema.

Podsetimo, rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je dron pogodio kuću u Galacu, ali nije objavilo konkretne dokaze koji bi potvrdili da je letelica ruska.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da rumunska vojska nije oborila dron, iako ga je, prema zvaničnim informacijama, pratila radarima.

Nakon incidenta rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju razgovarala je sa Kajom Kalas o ubrzanju rada na 21. paketu sankcija protiv Rusije.

RIA Novosti