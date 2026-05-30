Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom protesta ispred Palate Albanija u Beogradu i objavio snimak akcije zbrinjavanja mladunaca bele čiope, poručivši da blokaderima zapravo ne smetaju ptice, već transparent sa natpisom „Srbija pobeđuje“.

Vučić je na svom Instagram nalogu naveo da se oko ptića podigla veća buka nego oko tragedije studentkinje Milice Živković.

– Više su buke podigli oko ptica, nego što su govorili o Milici Živković. Ubijenu studentkinju ne smeju da pominju – rekao je Vučić.

U međuvremenu, stručni timovi alpinista uklonili su veliki baner koji je bio postavljen na Palatu Albanija, čime je omogućen pristup gnezdima bele čiope i nastavak hranjenja mladunaca.

Jedan od alpinista spustio se užetom sa vrha zgrade i odvezao jednu stranu transparenta „Srbija pobeđuje“, nakon čega su se dvojica alpinista spustila niz fasadu i pažljivo namotala baner sa obe strane, spuštajući ga na terasu Palate Albanija.

Pre toga, Zavod za zaštitu prirode Srbije zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao je hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja ptića po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da su mladunci dobro i da se nalaze pod brigom stručnjaka.

Vučić je ocenio da blokaderima nije stalo do zaštite životinja, već da koriste situaciju kako bi izazvali novu političku tenziju.

– Nije ovde reč o zaštiti ptica. Njima smeta transparent „Srbija pobeđuje“ – poručio je predsednik.

Incident oko banera i ptića izazvao je veliku pažnju javnosti i nove političke sukobe na društvenim mrežama, dok su se tokom dana ispred Palate Albanija okupili aktivisti i građani koji su tvrdili da transparent ugrožava mladunce bele čiope.

Stručne službe su nakon intervencije saopštile da su ptići nahranjeni i zbrinuti i da nisu životno ugroženi.