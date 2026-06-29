U Zadru će 5. jula biti održan protest podrške bivšim vođama terorističke tzv. OVK, koji su pritvoru Specijalnog suda u Hagu i koji čekaju izricanje presude po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Protest organizuje Udruženje Albanaca Zadarske prefekture, u saradnji sa Unijom Albanaca u Hrvatskoj, prenosi Reporteri.

Protest podrške bivšim vođama tzv. OVK održan je u februaru u Prištini, a prošle godine u Prištini, Hagu, Tirani, Strazburu i Skoplju.

Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a presuda treba da im bude izrečena do 20. jula.

Specijalizovano tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih.

Zastupnik žrtava Sajmon Loz na suđenju je naveo da na KiM i dalje postoje oni koji smatraju da pripadnici tzv. OVK nisu izvršile nikakve zločine.

"Zločini i surovost OVK su se odigrali, a poricanje činjenica predstavlja surovu laž", istakao je Loz.

Prema optužnici, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići bili su učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio preuzimanje kontrole nad celim KiM nasiljem nad svima koje je tzv. OVK smatrala protivnicima.

Oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine.

Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pripadnici ili pomagači, prenosi Tanjug.