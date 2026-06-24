Radojević je, povodom privođenja četiri mladića koji su pokušali da oslikaju mural, istakao da je kosovska policija još jednom pokazala da zakon nije isti za sve i da za građane opštine Severna Mitrovica važe neka druga pravila koja nigde ne postoje.

"Danas je trebalo da bude obnovljen mural posvećen našem Patrijarhu Pavlu. Međutim, i pored uredne i zakonite dozvole opštine Severna Mitrovica, policija je sprečila njegovo oslikavanje, a umetnika Stefana Stojanovića, inače bivšeg studenta našeg Univerziteta, privela u stanicu i napisala mu prekršajni prijavu uz usmenu pretnju da mora da napusti Kosovo u roku od sat vremena", naveo je Radojević na Instagramu.

Dodao je da je, na pitanje koje je postavio kao gradonačelnik zašto mural ne može biti oslikan, dobio već uobičajen odgovor da treba dozvola od ministarstva, a da na pitanje koji zakon to nalaže nema odgovora.

"Zvaničnici policije su bili i uvredljivi prema liku i delu našeg blaženopočivšeg Patrijarha Pavla, govoreći 'za ovog popa videćemo da li ćemo da damo dozvolu'. Pritom su u policijskoj stanici umetniku i opštinskim direktorima rekli da dozvola koju je izdala opština Severna Mitrovica za njih nije važeća", naveo je Radojević.

Istakao je da je sada i više nego jasno da za Opštnu Severna Mitrovica ne važe zakoni kao za neke druge opštine, već zakon sile i policijske čizme.

Radojević je pozvao međunarodnu zajednicu da građanima Severne Mitrovice obezbedi slobodu izražavanja stavova, govora i donošenja odluka koje su pripisane važećim zakonima.

"Na kraju, u duhu poruke Patrijarha Pavla, koji će pre ili kasnije biti naslikan 'proći će sve ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje'", istakao je Radojević.

Pripadnici tzv. kosovske policije priveli su danas u severnom delu Kosovske Mitrovice četiri osobe koje su pokušale da oslikaju mural na zgradi u Sutjeskoj ulici.

Zamenik direktora tzv. kosovske policije za region Sever Veton Eljšani izjavio je da su privedeni, nakon razgovora u policijskoj stanici, pušteni na slobodu, a da je jednom od njih izrečena kazna zbog, kako je naveo, vandalizma.

Na mestu gde su mladići pokušali da oslikaju mural ranije je bio mural patrijarha Pavla, koji je odlukom prethodne opštinske vlasti na čelu sa nelegitimnim albanskim gradonačelnikom Erdenom Atićem prekrečen u avgustu prošle godine.