Na internetu je objavljen snimak nastao neposredno pre tragične saobraćajne nesreće u kojoj su u subotu život izgubile dve osobe, preneo je Jutarnji list.

Na njemu se vidi kako se motocikl kreće velikom brzinom i obilazi vozila u koloni tek nekoliko trenutaka pre tragedije.

Prema zvaničnom izveštaju Policijske uprave zadarske, u nesreći su učestvovali motocikl i automobil, oba s područja Zadra.

Uviđajem je utvrđeno da je motociklista, krećući se u smeru severa, započeo preticanje kolone vozila, ali pritom brzinu nije prilagodio gustoći saobraćaja i preglednosti na putu.

U tom trenutku, 50-godišnji hrvatski državljanin automobilom je počeo skretati ulevo, a vozač motocikla je u pokušaju da izbegne sudar naglo zakočio. Usled kočenja, motocikl je pao na kolovoz i silovito udario u automobil.

Muškarac i žena koji su bili na motociklu su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta. Policija je takođe potvrdila da 31-godišnji vozač u trenutku nesreće nije koristio zaštitnu kacigu, dok ju je 27-godišnja putnica imala na glavi.

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