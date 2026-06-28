Srpska lista reagovala je na Kurtijev teror nad Srbima na Gazimestanu.

- Na osnovu informacija koje imamo od predstavnika Srpske liste koji su bili na Gazimestanu, više Srba je danas privedeno prilikom obeležavanja Vidovdana od strane pripadnika kosovske policije bez ikakvih pismenih dokumenata o razlozima hapšenja.

O ovom činu koji doživaljamo kao pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini obavestili smo međunarodne predstavnike od kojih smo tražili da se hitno uključe i zatraže puštanje svih uhapšenih.

Ujedno obaveštavamo javnost da će uhapšenima biti obezbeđena pravna pomoć - navodi se u objavi Srpske liste.

Podsetimo, Kurtijeva policija danas je maltretirala Srbe na Gazimestanu - držali su ih u obruču na visokoj temperaturi, pravili špalire i odgurivali ljude, opširnije u POSEBNOJ VESTI.