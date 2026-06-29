Posebno se razmatraju izmene na balističkim raketama, proizvodni kapaciteti i pravci daljeg razvoja ovog naoružanja.

Prema analizi ukrajinske strane, od početka sukoba u Ukrajini proučava se rusko naoružanje, uključujući operativno-taktičke raketne komplekse porodice „Iskander“.

Navodi se da su balističke rakete sistema „Iskander-M“ tokom poslednjih nekoliko godina prošle kroz niz modernizacija sa ciljem povećanja efikasnosti i prilagođavanja proizvodnje uslovima zapadnih sankcija.

Kao prva značajna promena navodi se unapređenje softvera. Prema toj analizi, programska podrška se sada redovno ažurira, dok su svi sistemi na raketi prilagođeni radu u režimu aktivnog skeniranja radi otkrivanja slepih zona radarskih sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane, što bi trebalo da poveća verovatnoću probijanja odbrane.

Druga modernizacija odnosi se na uvođenje unapređenog modula 9B899 za ispaljivanje lažnih ciljeva, kao i dipolnih reflektora i mamaca koji se aktiviraju u završnoj fazi leta ili prilikom otkrivanja radarskog osmatranja. Njihova namena je ometanje navođenja protivničkih protivvazdušnih raketa i povećanje šansi za savladavanje sistema PVO i PRO.

U novijim verzijama balističkih raketa „Iskander-M“, proizvedenim nakon perioda 2023–2024. godine, ugrađen je brži procesor za obradu slike koju dobija optička glava za samonavođenje. Prema proceni ukrajinske strane, to povećava verovatnoću prepoznavanja ciljeva, njihovo otkrivanje i uspešno gađanje.

Analiza takođe navodi da su radi povećanja obima proizvodnje u rakete integrisana pojedina tehnička rešenja i elementi koji se koriste u severnokorejskom operativno-taktičkom raketnom sistemu KN-23. Istovremeno se ističe da upotreba samih raketnih sistema KN-23 u poslednje vreme nije primećena na ratištu.

Još jedna promena odnosi se na elektroniku. Prema istim navodima, udeo ruskih elektronskih komponenti u balističkim raketama „Iskander-M“ povećan je na oko 90 odsto, iako se u njima i dalje nalaze pojedini zapadni i drugi strani elektronski elementi.

U analizi se iznose i procene o proizvodnim kapacitetima. Navodi se da Rusija mesečno proizvodi oko 60 balističkih raketa za sistem „Iskander-M“ i oko 10 krstarećih raketa za sistem „Iskander-K“.

Pored toga, tvrdi se da se u Rusiji nastavlja razvoj nove verzije balističke rakete za kompleks „Iskander-M“, koja nosi uslovni naziv „Iskander-1000“, uz pretpostavljeni indeks 9M723-2.

Prema tim procenama, planirani domet nove rakete mogao bi da dostigne do 1.000 kilometara, a povećanje dometa trebalo bi da bude ostvareno upotrebom novog goriva veće energetske vrednosti i snažnijeg raketnog motora.