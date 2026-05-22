Učenici su svojoj razrednoj starešini Nini priredili iznenađenje koje nikada neće zaboraviti — kupili su joj automobil.

Trenutak koji je rasplakao društvene mreže

Snimak iznenađenja veoma brzo postao je viralan na društvenim mrežama.

Na videu se vidi emotivna reakcija profesorke koja nije mogla da sakrije šok i suze kada je shvatila šta su joj učenici pripremili.

Mnogi korisnici interneta priznali su da ih je prizor potpuno slomio.

Ljudi masovno hvale učenike i profesorku

Nakon objave usledili su brojni komentari podrške i oduševljenja.

Mnogi smatraju da ovakav poklon govori mnogo više o profesorki nego o samom automobilu.

„Zamislite kakav čovek morate biti da vas deca ovako vole“

„Ovo se ne zaslužuje ocenama nego odnosom prema učenicima“

„Najlepša priča sa mature ove godine“

pisali su ljudi na mrežama.

Emocije jače od svakog poklona

Iako je automobil privukao pažnju javnosti, mnogi ističu da je najvažniji deo cele priče upravo emocija i odnos koji je profesorka izgradila sa svojim odeljenjem.

Korisnici društvenih mreža komentarišu da učenici ovakav gest ne bi napravili da nisu u njoj videli:

podršku

prijatelja

mentora

osobu kojoj veruju

Snimak koji je dirnuo region

Priča iz Zadra za samo nekoliko sati obišla je region i postala jedna od najemotivnijih tema na društvenim mrežama.

Mnogi tvrde da upravo ovakvi trenuci pokazuju koliko jedan profesor može da utiče na živote svojih učenika i koliko poštovanje ne može da se odglumi.