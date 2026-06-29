Sada im je jedino bitno da pronađu krivca za još jednu izgubljenu bitku.

Aida Ćorović podelila je na mrežama svoje razočarenje "studentskim" fijaskom u Kraljevu:

"Tačno sam znala i osetila da će se ovo desiti. Počela sam da pratim prenos studentskog okupljanja u Kraljevu i brzo odustala, jer me je u mnogo čemu podsetio na baljezgarije s kraja osamdesetih", piše Aida.

-Žao mi je, ali, ako meni neko radi o glavi, čak i nenamerno, već iz gluposti i neznanja i zato što je dopustio da Služba preuzme kormilo, onda to baš nikako ne može biti ono što podržavam. Ovih prethodnih godinu i po sam svim srcem podržala studentski pokret, iako su mi mnoge greške i nacionalistička retorika i ikonografija, smetali. No, ovo glupiranje u Kraljevu i otvorena koketerija sa Nestorovićevim (čitaj Službinim) Mi, glas naroda, je crvena linija. Već sam dobrano bila razočarana ljubavlju SP sa Lomparom, a ovo otvoreno svrstavanja na desnu, otvoreno nacionalističku, retrogradnu, antimodernu i anticivilizacijsku stranu, e, to je nešto što mene isključuje iz ove priče. No, i dalje u Srbiji postoje pokreti i grupe za koje smatram da su zdravo društveno tkivo, svoju borbu za bolju Srbiju nastavljam sa tim ljudima. Ne želim da budem saučesnica u novom krugu šovinizma, onaj iz 90tih je neke meni važne ljude koštao života, mira, zdravlja, domova... a, s obzirom da ni sa duplo manje godina i životnog iskustva ni tada nisam odabrala pogrešan put, to definitivno tek sada sebi neću dozvoliti.

Aida ne može da oprosti delu "naše dece" koja su krenula putem nacionalizma.

-Neka vam je sa srećom deco, ali, zapamtite- nema sreće u somnabulnom tumaranju po prošlosti, ne živi se od laži i anahronih gluposti, nema srećnog završetka ako ste krenuli lošim putem. Nije mi žao što sam mesece potrošila da kuvam za neke od vas, da skupljam novac, animiram ljude i organizujem akcije koje će pomoći da studentski pokret postane što snažniji, ali, žao mi je vas koji ne razumeta kakvi monstrumi vas navlače na tanak led i vode u sigurnu propast. Znam da među vama ima izuzetnih mladih ljudi, hrabrih i sa vizijom i rado ću nastaviti da podržavam pojedince i grupe koje pokazuju svest koja nije palanačka, malograđanska, primitivna i džiberska. A, vama koji ste odabrali put nacionalizma, šovinizma i zla, poručujem da vam taj posao ne valja prebijene pare. Ali, to je vaša odluka i sada morate da snosite konsekvence tog izbora. Kao i svako od nas, uostalom...