"Vidovdan živi u srcu svakog Srbina i to nikakva prisila neće promeniti!", naveo je Petković u objavi na mreži X.

Pripadnici tzv. kosovske policije sprečili su danas radnike da u Gračanici postave bilbord sa natpisom „Zavet Vidovdana”, a kao sporan deo natpisa navedena je reč „zavet”.

U Severnom delu Kosovske Mitrovice tzv. kosovska policija je sprečila da ponovo bude oslikan mural posvećen patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju.

Opštinske vlasti u Gračanici izdale su dozvolu za postavljanje bilborda "Zavet Vidovdana", a Opština Severna Mitrovica izdala je dozvolu za ponovno oslikavanje murala posvećenog patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju.

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