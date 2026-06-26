Tzv. kosovska policija u četvrtak je intervenisala tokom postavljanja bilborda, a kao sporan deo natpisa navedena je reč „zavet”.

Na bilbordu se pored natpisa "Vidovdan" i "Dobro došli u Gračanicu" nalaze i prikazi Manastira Gračanica i Spomenika kosovskim junacima sa Gazimestana.

Opština Gračanica je uredno i na vreme obavestila tzv. kosovsku policiju o postavljanju bilborda i najavila postavljanje zastava Srbije duž glavne ulice u Gračanici, uoči obeležavanja Vidovdana, jednog od najznačajnijih srpskih praznika.