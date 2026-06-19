Iako se sve više građana oslanja na aplikacije poput Ubera, gde je cena vožnje unapred poznata, mnogi se i dalje odlučuju za taksije na stajalištima, naročito kada žure ili nema dostupnih vozila preko aplikacija.

Jedno takvo iskustvo podelila je Hrvatica čiji je sin, tokom putovanja iz Rijeke ka Zadru, doživeo neprijatno iznenađenje zbog cene taksi usluge.

Očekivao račun od 30, dobio račun od 90 evra

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, mladić je prošle nedelje autobusom stigao iz Rijeke u Zadar, odakle je trebalo da nastavi put ka Aerodromu Zadar. Iako postoji autobuska linija između autobuske stanice i aerodroma, nije bio siguran da će stići na vreme, pa je razmatrao vožnju taksijem.

Umesto korišćenja aplikacije za prevoz, odlučio je da uzme slobodan taksi sa stajališta. Prema navodima njegove majke, vozač mu je rekao da će cena vožnje biti uobičajena i da se kreće između 25 i 30 evra.

Međutim, po završetku vožnje, koja je trajala manje od 20 minuta, taksista mu je naplatio čak 90 evra.

Majka upozorava putnike: Koristite aplikacije

Majka mladića smatra da je takvo postupanje neprihvatljivo, posebno imajući u vidu da se radilo o mladom putniku koji se nije najbolje snašao u datoj situaciji.

Nakon ovog događaja upozorila je prijatelje i kolege koji putuju u Hrvatsku da budu posebno oprezni prilikom korišćenja taksi usluga. Navodi i da joj je žao što zbog ovakvih iskustava ne može da preporuči domaće prevozničke kompanije.

Za predstojeći odmor u Dalmaciji već je rezervisala rent-a-kar i smeštaj preko stranih platformi, ističući da sa njima do sada nije imala negativna iskustva i da su eventualni problemi uvek rešavani korektno.

-Volela bih da podržim domaće kompanije, ali dok se ovakve stvari dešavaju, teško je preporučiti njihove usluge - poručila je za Slobodnu Dalmaciju.

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