Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov predvodiće federalnu izbornu listu partije Jedinstvena Rusija na septembarskim izborima za Državnu dumu, a među prvih pet kandidata nalaze se i gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, ratni reporter Jevgenij Podubni, dečji ombudsman Marija Ljvova-Belova i načelnik pokreta Junarmija Vladislav Golovin, saopštio je danas predsednik te stranke Dmitrij Medvedev.

Medvedev je to objavio na kongresu Jedinstvene Rusije, gde će delegati tokom dana glasati o konačnoj izbornoj listi, navodi RBK.

"Listu treba da predvode ljudi koje naša zemlja poznaje po njihovim delima i čvrstom patriotskom stavu, što je posebno važno u današnjoj situaciji", rekao je Medvedev.

Pored Lavrova, Sobjanina, Ljvove-Belove i Golovina, među prvih pet kandidata nalazi se i ratni izveštač i Heroj Rusije Jevgenij Podubni, zamenik generalnog direktora Sveruske državne televizijske i radio-difuzne kompanije (VGTRK).

Prema ruskom izbornom zakonodavstvu, politička partija može u federalni deo izborne liste da uvrsti do 15 kandidata, ali se na glasačkom listiću štampaju samo imena prvih pet, zbog čega njihov izbor ima poseban politički značaj, pojašnjava RBK.

Ruski mediji navode da su pripreme za formiranje vrha izborne liste Jedinstvene Rusije počele još prošle godine, kada su administracija predsednika Rusije Vladimira Putina i stranačko rukovodstvo sproveli istraživanja javnog mnjenja kako bi procenili prepoznatljivost i podršku potencijalnim kandidatima.

U ranijim kombinacijama među favoritima za vrh liste nalazili su se i predsednik stranke Dmitrij Medvedev, direktorka Moskovskog kliničkog naučno-istraživačkog centra Marjana Lisenko i bivša poverenica za ljudska prava Tatjana Moskalkova, ali su u međuvremenu izvršene izmene.

Izvori bliski procesu formiranja liste navode da su Lavrov i Podubni tokom čitavog procesa zadržali visoku podršku u istraživanjima javnog mnjenja, zbog čega su ostali među vodećim kandidatima.

Na prethodnim izborima za Državnu dumu 2021. godine listu Jedinstvene Rusije predvodili su tadašnji ministar odbrane Sergej Šojgu, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, glavni lekar bolnice u Komunarki Denis Procenko, direktorka fondacije "Talenti i uspeh" Elena Šmeljova i tadašnja poverenica za prava deteta Ana Kuznjecova.

Glasanje na izborima za poslanike ruske Državne dume održaće se od 18. do 20. septembra, odlučila je Centralna izborna komisija Rusije.

Višednevno glasanje je prvi put sprovedeno na izborima za Državnu dumu 2021. godine, a 2024. godine na predsedničkim izborima.