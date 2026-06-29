Na Gazimestanu je služen parastos kosovskim junacima, kojem je prisustvovalo više hiljada Srba. Na ulazu u spomen-kompleks je veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao vernike.

Policija je na Gazimestanu uhapsila 36-oro Srba među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili.

Po nalogu sudije, ostalima su oduzeta dokumenta i takođe su pušteni, ali će morati da se pojave na sudu sutra u 13 časova u Prištini.

Biće saslušani u tri grupe. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih advokat Bogdan Hadži-Lazić.

Među uhapšenima ima osoba sa KiM i iz centralne Srbije. Nakon puštanja, većina je stigla u Gračanicu gde će prenoćiti do pojavljivanja na sudu.

"Necivilizacijski akt nasilja"

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da je tzv. kosovska policija na Gazimestanu privodila Srbe samo zato što su došli da mirno odaju počast precima i poklone se senima kosovskih junaka na Vidovdan i naveo da očekuje hitnu reakciju međunarodnih organizacija čiji je zadatak, kako je ukazao, da obezbede bezbednost i poštovanje osnovnih prava svih zajednica na Kosovu i Metohiji.

Povodom privođenja više Srba nakon obeležavanja Vidovdana i parastosa na Gazimestanu, Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavestiće sve međunarodne predstavnike "o ovom sramnom i besprizornom činu represije režima Aljbina Kurtija".

"Zahtevamo da međunarodni predstavnici ulože sve svoje napore i diplomatske aktivnosti kako bi se svi privedeni oslobodili, a njima će svakako biti obezbeđena pravna pomoć. Iako je obeležavanje Vidovdana na Gazimestanu prošlo u dostojanstvenom tonu i duhu ovog velikog praznika, Kurtijeva policija sprovela je još jedan necivilizacijski akt nasilja suprotan duhu mira, tolerancije i pomirenja", navodi Kancelarija za KiM.

Kako se navodi, privedeno je više Srba sa Kosova i Metohije, ali i iz centralne Srbije.

Jevtić uputio pismo Kancelariji Bele kuće

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić uputio je pismo Kancelariji Bele kuće za partnerstva zasnovana na veri i susedstvu povodom eskalacije represije i sistemsko kršenje ljudskih prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, posebno tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu.

U pismu je istakao da postoje tri ključna problema: proizvoljna i hapšenja sa političkom pozadinom, zabrana nacionalnih i verskih simbola i represija na Gazimestanu.

"O ovom činu koji doživaljamo kao pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini obavestili smo međunarodne predstavnike od kojih smo tražili da se hitno uključe", ističe se u saopštenju Srpske liste.