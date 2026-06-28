Nikada više takozvane kosovske policije nije bilo na Gazimestanu. Na skretanju iz pravca Prištine prema spomen obeležju, bilo je stotinak policijskih partola, što i na motorima i oklopnim vozilima.

- Tokom samog skretanja bilo je po punkt policije na svalih 10,15 metara. Sam parastos i skup kod spomenika protekli su sasvim mirno. Nije bilo incidenata, okupljeni narod je nakon opela otpevao nekoliko rodoljubivih pesama.

Pored velikog broja policajaca, dok je trajao skup, na Gazimestan je stigao i veliki broj njihovih specijalaca pod punom opremom.

Najpre su zatvorili izlaz, tako da se narod skupio pored kapije i na 30 i nešto stepeni čekao da nas puste da izađemo. Oni su ispred kapije napravili špalir dug pedesetak metara, a kroz kapiju su puštali po jednu osobu, tako da je svako morao proći kroz špalir, bez zadržavanja. U jednom momentu sam zastala da sačekam osobu sa kojom sam bila, i već u narednom momentu njihov inspektor u civilu me odgurnuo da nastavim dalje. Nije bilo nimalo prijatno, bilo ih je previše, kao da su doveli po jednog pripadnika njihovih snaga ma svakog Srbina koji je danas došao tu. Od početka skupa među nama su bila četiri mladića Albanske nacionalnosti koji su unezvereno šetali među narodom i čekali pogodan trenutak da izazovu incident i naprave neku provokaciju - navodi Marija Stevanović, novinarka "Večernjih novosti", prisutna sa našim narodom na Gazimestanu.