Emili Rakhorst na čelo Euleksa dolazi nakon što je istekao trogodišnji mandat dosadašnjem šefu Misije, Đovaniju Pjetru Barbanu.
Rakhorst je međunarodna pravna savetnica specijalizovana za konfliktna i postkonfliktna okruženja.
Do sada je radila u civilnim misijama Evropske unije za upravljanje krizama, kao i u Ujedinjenim nacijama.
Pre dolaska u Euleks, bila je šefica kabineta u Posmatračkoj misiji Evropske unije u Gruziji.
Ranije je radila u timu za planiranje Specijalizovanih veća i Registra Kosova u Hagu.
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