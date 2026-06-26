Emili Rakhorst na čelo Euleksa dolazi nakon što je istekao trogodišnji mandat dosadašnjem šefu Misije, Đovaniju Pjetru Barbanu.

Rakhorst je međunarodna pravna savetnica specijalizovana za konfliktna i postkonfliktna okruženja.

Do sada je radila u civilnim misijama Evropske unije za upravljanje krizama, kao i u Ujedinjenim nacijama.

Pre dolaska u Euleks, bila je šefica kabineta u Posmatračkoj misiji Evropske unije u Gruziji.

Ranije je radila u timu za planiranje Specijalizovanih veća i Registra Kosova u Hagu.

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