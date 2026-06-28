Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da je tzv. kosovska policija danas na Gazimestanu privodila Srbe samo zato što su došli da mirno odaju počast precima i poklone se senima Kosovskih junaka na Vidovdan i naveo da očekuje hitnu reakciju međunarodnih organizacija čiji je zadatak, kako je ukazao, da obezbede bezbednost i poštovanje osnovnih prava svih zajednica na Kosovu i Metohiji.

"Iznova je, baš na Vidovdan i pred očima celog sveta, na Gazimestanu demonstrirana tiranija onemogućavanjem Srbima na Kosovu i Metohiji da ostvare elementarna verska, građanska i ljudska prava", naveo je Selaković u saopštenju.

Dodao je da posebno zabrinjava glasno ćutanje međunarodne zajednice zbog postupanja tzv. kosovske policije prema Srbima okupljenim na Gazimestanu, među kojima su bila i deca.

"Kosovo je srce Srbije", istakao je Selaković i dodao da Srbija neće odustati od političke, diplomatske i odlučne borbe za zaštitu prava, dostojanstva i opstanka svog naroda na Kosovu i Metohiji, jer je to, kako je naveo, naša odgovornost, obaveza i amanet Kosovskog zaveta, koji smo dužni da poštujemo.

Tzv. kosovska policija danas je na Gazimestanu, posle parastosa Kosovskim junacima, uhapsila 36-oro Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su, nakon saslušanja, pustili.

Ostalima su oduzeta dokumenta, takođe su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu u Prištini sutra u 13 sati.

Branilac jednog od uhapšenih izjavio je da su oni osumnjičeni za narušavanje javnog reda i mira.