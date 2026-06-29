- Privedeni su šamarani i udarani, upućivane su im uvrede i pretnje. Kako saznaje Radio KiM, od njih je traženo i da glasno uzvikuju "Kosovo republika". Policajci su urinirali na deo narodne nošnje jednog od privedenih - navedeno je za Radio KiM.

Jedan policajac se, kako im je rečeno, povredio udarajući nogom o sto prilikom pokušaja da šutne privedenog. Najmanje jedan privedeni ima vidljive telesne povrede.

U vezi sa ovim navodima Kim radio je posalo upite EULEKS-u, EU, KFOR-u, OEBS-u i Ombudsmanu Kosova. Do trenutka objavljivanja ove vesti niko od njih nije odgovorio na naša pitanja.

Podsetimo, pripadnici tzv. kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 37 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili, po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta, takođe su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu sutra u 13 sati.

Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih advokat.



