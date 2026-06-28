Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upitao je danas, povodom nasilja tzv. kosovske policije i hapšenja Srba na Gazimestanu nakon obeležavanja velikog srpskog praznika Vidovdana, predstavnike međunarodne zajednice i Evropske unije šta je još potrebno da bi reagovali na postupke Prištine.

"Šta još treba da se desi, gospodo iz Brisela, međunarodnih misija i Kvinte, da biste reagovali na brutalno nasilje Kurtija nad Srbima danas na Vidovdan na Gazimestanu? Sram vas bilo!", poručio je Petković, uz objavu video snimka hapšenja.

Tzv. kosovska policija uhapsila je danas na Gazimestanu 36 osoba srpske nacionalnosti, među kojima i jedno maloletno lice koje su nakon saslušanja oslobodili, saopštio je advokat jednog od uhapšenih, Bogdan Hadži-Lazić.

Među uhapšenima ima osoba sa KiM i iz centralne Srbije. Tzv. kosovska policija ih je privela nakon parastosa kosovskim junacima koji je danas služen na Gazimestanu. Na ulazu u spomen-kompleks je veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao vernike i grubo se odnosio prema njima.