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- Ukrajinske oružane snage saopštile su da su raketama pogodile rafinerije u Volgogradu, u Rusiji. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je zapadna podrška Kijevu dovela do faktičkog raspada Ukrajine.
- Kijev je saopštio da su pogođene rafinerije u Volgogradu, Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj oblasti, kao i železnički most na Krimu i skladište municije u Donjeckoj oblasti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su udari bili usmereni na objekte koji, kako je naveo, snabdevaju rusku vojnu mašineriju.
- Ruske snage izvele su napade na više ukrajinskih regiona. U Zaporožju je, prema ukrajinskim vlastima, jedna osoba poginula, a 14 je povređeno nakon udara vođenim avio-bombama. U Sumskoj oblasti broj povređenih u prethodnim napadima porastao je na 25, dok su tokom noći zabeleženi i novi ruski napadi na Kijev.
- Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je zapadna podrška Kijevu dovela do, kako je naveo, "de fakto raspada Ukrajine" i poručio da je pobeda u ratu preduslov za bezbednost Rusije.
- Moskva i Kijev nastavljaju da iznose međusobno suprotstavljene tvrdnje o rezultatima vojnih operacija.
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Raketna pretnja u Moskovskoj oblasti
VSU napada Krim i nove regione Rusije, postoji raketna pretnja u Kursku, a Zaporoška oblast je delimično bez struje.
Oko 400 dronova leti da napadne regione Rusije. U Sevastopolju se čuju eksplozije i alarmi; ruska vojska odbija napad dronova.
U Moskovskoj oblasti je proglašena raketna i dronska pretnja, prema regionalnom RSČS-u.
Aerodrom Vnukovo je ograničio dolazne i odlazne letove.
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