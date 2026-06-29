Najvažnije

Ukrajinske oružane snage saopštile su da su raketama pogodile rafinerije u Volgogradu, u Rusiji. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je zapadna podrška Kijevu dovela do faktičkog raspada Ukrajine.

Kijev je saopštio da su pogođene rafinerije u Volgogradu, Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj oblasti, kao i železnički most na Krimu i skladište municije u Donjeckoj oblasti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su udari bili usmereni na objekte koji, kako je naveo, snabdevaju rusku vojnu mašineriju.

Ruske snage izvele su napade na više ukrajinskih regiona. U Zaporožju je, prema ukrajinskim vlastima, jedna osoba poginula, a 14 je povređeno nakon udara vođenim avio-bombama. U Sumskoj oblasti broj povređenih u prethodnim napadima porastao je na 25, dok su tokom noći zabeleženi i novi ruski napadi na Kijev.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je zapadna podrška Kijevu dovela do, kako je naveo, "de fakto raspada Ukrajine" i poručio da je pobeda u ratu preduslov za bezbednost Rusije.

Moskva i Kijev nastavljaju da iznose međusobno suprotstavljene tvrdnje o rezultatima vojnih operacija.

Uživo

Raketna pretnja u Moskovskoj oblasti



VSU napada Krim i nove regione Rusije, postoji raketna pretnja u Kursku, a Zaporoška oblast je delimično bez struje.

Oko 400 dronova leti da napadne regione Rusije. U Sevastopolju se čuju eksplozije i alarmi; ruska vojska odbija napad dronova.

U Moskovskoj oblasti je proglašena raketna i dronska pretnja, prema regionalnom RSČS-u.

Aerodrom Vnukovo je ograničio dolazne i odlazne letove.