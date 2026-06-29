Navodi se da glasanje o zakonu o nuklearnom oružju predstavlja živopisnu, ali ružnu sliku pobede slepe rusofobije koja se duboko ukorenila u Finskoj.

Kako ističu iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Moskva će efikasno i blagovremeno preduzeti odgovarajuće mere nakon ukidanja zabrane nuklearnog oružja u Finskoj.

Finski parlament je 17. juna odobrio zakon koji je podnela vlada o ukidanju zakonske zabrane uvoza i raspoređivanja nuklearnog oružja u zemlji, a predsednik te zemlje Aleksandar Stub ga je potpisao 26. juna.

Ruska strana navodi da je Helsinki "zaista ozvaničio spremnost da u potpunosti učestvuje u čuvenom nuklearnom odvraćanju NATO-a".

Iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije navode da se glasanje o zakonu (125 poslanika je glasalo za, 61 protiv, a 13 je bilo odsutno) predstavlja živopisnu, ali "ružnu sliku pobede slepe rusofobije koja se duboko ukorenila u Finskoj poslednjih nekoliko godina" nad onim što su smatrali "pragmatičnim zdravim razumom Finaca".

Dodaju da s obzirom na to da su najviši politički rukovodioci u Helsinkiju i finske vlasti više puta izjavili da ne postoji direktna vojna pretnja Fincima od Rusije, ova odluka deluje još neosnovanije, predstavljajući stvarnu pretnju nacionalnoj bezbednosti Rusije,

Rešavanje ovih pretnji zahtevaće od Rusije dodatne političke i vojno-tehničke mere, dodaje ruska strana.

BONUS VIDEO