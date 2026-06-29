Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u utorak, 30. juna sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom Al Nejadijem, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 09.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas na Instagramu snimak jučerašnjeg obilaska porodice Veljković iz Senjskog Rudnika uz snažnu poruku: "Svi smo jedna porodica, Srbija". Više o tome u našoj posebnoj vesti.

Predsednik je prethodno objavio snimak jučerašnjeg obilaska mobilne ambulante u Senjskom Rudniku i poručio: "Ne postoji ništa važnije od borbe za ljude". Više o tome u našoj posebnoj vesti.

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