"Veliki" blokaderski skup pukao je brže nego što je počeo. I pred sam početak najavljenog skupa na ulici se okupio veoma mali broj ljudi.

A to ni ne čudi ako se uzme u obzir da ih je više po okolnim ulicama nego na skupu. Tu kolo vodi blokader Vladimir Štimac, koji je zaseo u lokalnoj kafani.

Čak je i na N1 uživo u programu rečeno: "U ovom trenutku imate vise ljudi u sporednim ulicama nego na trgu"!

To je rekao voditelj u lajv prenosu.

Na piće je zaseo i Vladan Đokić.

Inače, Kraljevo je jedan od najtoplijih gradova u Srbiji danas. Tamo je najavljeno 36 stepeni mada je subjektivni osećaj da je i toplije. Nije ni čudo što su odustali brže nego što su došli.