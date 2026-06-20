Iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednosnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog Kfora, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle - počinioci nisu pronađeni, a sećanje na ovaj zločin ostaje opomena da bez kažnjavanja zločina nema ni istinskog mira, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

"Sudbina braće Simić svedoči o tragičnim danima kroz koje je prolazio srpski narod na Kosovu i Metohiji i to nakon dolaska međunarodnih misija. U atmosferi straha i nesigurnosti, čak ni njihova sahrana nije mogla biti obavljena u rodnom mestu, već su sahranjeni u Gračanici, gde su njihove porodice tražile bezbednost koja im je u Slivovu bila uskraćena", navodi se u saopštenju.

Kancelarija ističe da se danas, kada se obeležava godišnjicu njihovog stradanja, ne sećamo samo četvorice nevino ubijenih ljudi, već svih Srba koji su stradali zato što su želeli da ostanu svoj na svome, da sačuvaju svoje domove, porodice i srpski identitet na Kosovu i Metohiji.

"Naša je dužnost da njihova imena ne prepustimo zaboravu i da istrajemo u traženju istine, bez obzira na protok vremena. Čuvajući uspomenu na braću Simić, čuvamo i dostojanstvo svih srpskih žrtava na Kosovu i Metohiji. Samo narod koji ne zaboravlja svoje stradalnike ima snage da brani istinu o svojoj prošlosti i gradi sigurniju budućnost za generacije koje dolaze", naglasila je Kancelarija.

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