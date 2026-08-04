Srpska lista (SL) osudila je danas ponašanje ministra u vladi u Prištini Nenada Rašića koji uajedno za premijerom privremenih prištinsikih institucija u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem "paradira Zubinom Potokom, preseca "crvene vrpce i zadovoljno se smeje u lice srpskoj muci", dok, kako istuču, po Kurtijevom nalogu čestitim Srbima na jezeru Gazivode ruše imovinu koju su sticali decenijama, a Srbe iz Zubinog Potoka hapse, maltretiraju, pritvaraju i pretresaju. "Samo par kilometara od mesta gde Rašić i Kurti danas poziraju, nalaze se ruševine srpskih vikendica, kuća, hotela, nečiji čitav život, srušen po nalogu Prištine i onih sa kojima se danas Rašić slavodobitno slika, ali na to se on ne osvrće jer je i sam svojevremeno glasao na Kurtijevoj vladi da se srpskim domaćinima otima imovina u Zubinom Potoku i Leposaviću i za to ne pita ni Kurtija, ni njegove ministre sa kojima se hvali da radi 'zajedničkim snagama'", navodi se u saopštenju SL.

Kako su istakli, podjednako kao što se Rašić nije usprotivio tome da se Srbi optuže za nepostojeći genocid, tako danas na godišnjicu zločinačke akcije "Oluja" nasmejan stoji uz Kurtija. "Pametnom dosta, zna se koga Rašić zastupa, srpski narod svakako ne!", poručuju iz Srpske liste. Iz Srpske liste navode da onda nije čudno što Srbi nisu ni glasali za Rašića na prethodnim izborima, kao i da je albanskim glasovima iz ruku srpskog naroda morao da ukrade mandat. "I zato je danas napao Srpsku listu koja se bori da zaštiti garantovana prava srpskog naroda od njega i njegovog patrona Kurtija, jer iza njihove politike ostaju srušene srpske kuće, ugrožene srpske svetinje, Srbi u kazamatima i odlazak Srba sa svojih vekovnih ognjišta", dodaje su saopštenju.

Kako se dalje navodi, za razliku od Rašića, Srpska lista se sve vreme bori za srpski narod. "I bila je, jeste i biće uz svakog nepravedno progonjenog i uhapšenog Srbina, uz svakog časnog domaćina, jer dok su Srbi hapšeni bez prava na advokata, pritvarani bez osnova i osuđivani bez dokaza, nigde nije bilo Nenada Rašića da pita kako su ti ljudi i njihove porodice, od čega žive, zbog čega se nalaze u pritvoru i zašto se protiv njih vode postupci bez valjanih dokaza, niti zašto im se ruši imovina", poručuju iz SL. Ističe se da će Srpska lista, kao i do sada, nastaviti da se bori na svim frontovima, kada se hapse Srbi, kada se ruše srpske kuće, kada se maltretiraju Srbi na Gazimestanu, kada se krše zakoni i kada se ugrožava Srpska pravoslavna crkva. "Naša je dužnost da budemo uz svoj narod bez obzira na činjenicu da se zakon ne poštuje a da se prava srpskog naroda gaze. Na svim tim mestima Srbi znaju da smo mi uz njih, ali znaju i da Rašić ćuti", navodi se u saopštenju.

Srpska lista poručuje da ostaje dosledna svojoj politici zaštite prava i interesa srpskog naroda, kao i da će nastaviti da se suprotstavlja svakom potezu koji ugrožava opstanak, bezbednost i dostojanstvo Srba na Kosovu i Metohiji. "Svesni da u ovom vremenu okupacije moramo da sačuvamo ljude i život na ovim prostorima. Fotelju kraj Kurtija će svakako čuvati Rašić", dodaje se u saopštenju Srpske liste.