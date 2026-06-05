Kako je navedeno, Dimitrije je nevino stradao od ruke i usled monstruozne i iracionalne mržnje Albanca, kriv samo zato što je Srbin iz Gračanice, mladić koji nikoga nije mrzeo, ali je sam postao meta onih kojima je netrpeljivost pomutila um. Sećanje na Dimitrija nije samo sećanje na jedan prerano ugašen život, već i opomena na vreme u kojem su mnogi naši sunarodnici postali žrtve nasilja i netrpeljivosti prema srpskom narodu, ukazuje se u saopštenju.

"Njegova mladost, snovi i budućnost prekinuti su zločinom koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom narodu i čitavoj Gračanici. Na ovaj dan sa dubokim poštovanjem odajemo počast Dimitriju, deleći bol i tugu sa njegovom porodicom, prijateljima i svima koji čuvaju uspomenu na njega, koja nikada neće izbledeti", istaknuto je u saopštenju Kancelarije za KiM.

Iako su oblici pritisaka danas drugačiji, položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i dalje je obeležen brojnim iskušenjima i nedaćama, ukazuje se u saopštenju i naglašava da uskraćivanje osnovnih ljudskih prava i pokušaji etničkog čišćenja srpskog naroda na KiM pokazuju da borba za opstanak i bezbedan život našeg naroda i dalje traju.

"Zato su nam danas, više nego ikad, potrebni sloga i zajedništvo, da kroz sva iskušenja prođemo ujedinjeni, jer nas tome uči i Dimitrijeva žrtva. Uprkos svemu, Srbi u Gračanici ostaju čvrsto privrženi svojim porodicama, korenima, svojim domovima i svetinjama", poručuju iz Kancelarije za KiM.

Kako je istaknuto, upravo ta istrajnost i rešenost da se ostane i opstane predstavljaju najbolji odgovor na politiku mržnje sa kojom se naš narod suočava. Kancelarija za Kosovo i Metohiju nastaviće da bude oslonac našem narodu u Gračanici i širom Kosova i Metohije, čuvajući sećanje na nevine žrtve i tražeći pravdu za njih, pružajući podršku svima koji uprkos brojnim iskušenjima ostaju na svojim vekovnim ognjištima, dodaje se u saopštenju.

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