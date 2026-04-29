Preteće natpise na zidu kuće i ogradi primetili su jutros glava porodice Radoslav koji u kući živi sa sinom Milošem.

Reč je o smišlјenoj provokaciji prema srpskom narodu i širenju etničke mržnje i netrpelјivosti u ovoj većinski srpskoj sredini.

Dobro je poznato koliko su Srbi postradali od strane zločinačke organizacije UČK i svako njihovo pominjanje izaziva dodatnu bojazan i nemir u srpskim sredinama.

Dok takozvana kosovska policija Srbe privodi i kažnjava bez ikakvog osnova, pa čak i zbog natpisa na majicama sa oznakama navijačkih klubova, istovremeno niko nije odgovarao za ovakve preteće poruke upućene našem narodu, niti su odgovorni za ispisivanje ovakvih grafita ikada sankcionisani iako je njihova očigledna namera zastrašivanje i podizanje tenzija.

Očekujemo i tražimo da odgovorni budu otkriveni i adekvatno sankcionisani, a međunarodna zajednica da ovakvim primerima pristupi s najvećom ozbilјnošću i pažnjom, zaključuje se u saopštenju Kancelarije za KiM.

