"Porodica Ristić, uprkos pritiscima, nije napustila Kosovo Polje niti prodala svoje imanje, već su ostali da žive ovde okruženi Albancima. Kada su se danas vratili u svoju kuću iz posete ćerki, zatekli su poharan i ispremetan stan, iz kog je odneto pokućstvo, televizor, čak su im i slavine iščupane iz zida", navodi se u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da će pomoći porodici Ristić da nadoknadi štetu, jer je ova pljačka, kako ističe, udar i na njihovu egzistenciju.

"Reč je o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca, a gotovo da ne prođe dan da se ne zabeleži novi napad na Srbe, posebno južno od Ibra.

Činjenica da ovakvi napadi ostaju nerasvetljeni i nesankcionisani, samo podstiče nove incidente i ekstremiste i pokazuje da ne postoji istinska namera Prištine za izgradnjom održivog suživota", zaključuje se u saopštenju Kancelarije za KiM.