Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje u cilju utvrđivanja identiteta lica koja upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu M. u Okružnom zatvoru u Beogradu.

Kako je saopšteno iz VJT u Beogradu, nalog je dat Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, a po prijemu podneska branioca osumnjičenog Veselina M.

U podnesku branioca Veselina M, kako se dodaje u saopštenju, naznačeno je da za sada nepoznata lica upućuju pretnje osumnjičenom u prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu gde se on trenutno nalazi.

Nalog je dat u cilju procesuiranja lica u skladu sa zakonom zbog postojanja osnova sumnje da je u konkretnom slučaju izvršeno krivično delo Ugrožavanje sigurnosti. Iz VJT-a u Beogradu podsećaju da se pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu vodi krivični postupak protiv osumnjičenog Saše V. i drugih zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično delo Teško ubistvo, kao i da se u istom krivičnom postupku preduzimaju određene dokazne radnje protiv policijskog službenika osumnjičenog Veselina M. zbog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu od 12. juna 2026. godine Veselinu M. je produžen pritvor koji po tom rešenju može trajati do 12. jula 2026. godine.

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