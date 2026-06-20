Policija u Budvi, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Nikšić, rasvetlila je krivično delo iz oblasti imovinskog kriminala izvršenog na teritoriji Budve. Uhapšene su dve osobe zbog sumnje da su izvršile krivična dela teška krađa i prikrivanje, saopšteno je iz Uprave policije.

- Naime, dežurnoj službi Odeljenja bezbjednosti Budva je 8. juna 2026. godine od strane oštećenog lica iz Budve prijavljeno da mu je otuđeno putničko motorno vozilo. Preduzimajući intenzivne operativno-taktičke mere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su locirali otuđeno vozilo na teritoriji Nikšića, gde su ga službenici Odjeljenja bezbednosti Nikšić oduzeli od lica P.Ć. (22) iz Nikšića - stoji u saopštenju.

Preduzimajući dalje mere i radnje, policijski službenici su u službenim prostorijama Odeljenja bezbednosti Budva prikupili obaveštenja na okolnosti predmetnog događaja od P.Ć., kao i od još jednog identifikovanog lica - maloljetnika starog 17 godina iz Budve.

- Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, nakon sprovedenih sveobuhvatnih aktivnosti maloljetnik je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, dok je P.Ć. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo prikrivanje. Kako se sumnja, maloljetnik je početkom juna otuđio predmetno vozilo na teritoriji Budve, nakon čega ga je prodao za određeni novčani iznos licu iz Nikšića. Osumnjičena lica su u zakonskom roku sprovedena na dalju nadležnost postupajućem državnom tužiocu - saopšteno je.

Alo/Pobjeda