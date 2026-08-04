EU poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je danas portparolka Evropske komisije Anita Hiper.

Ona je na pitanje novinara da li će EU preduzeti neke mere ukoliko se rušenja objekata nastave, rekla da EU žali zbog rušenja kuća, posebno zato što su imovinski zahtevi još uvek pod sudskom revizijom.

"Svi nepovratni koraci, uključujući rušenje, trebalo bi da budu obustavljeni dok nadležni sud ne donese konačnu presudu o nerešenim potraživanjima", rekla je ona na konferenciji za novinare.

Po nalogu kompanije "Ibar Lepenac" u prethodnom periodu srušeno je 16 vikendica i jedan hotel na jezeru Gazivode u AP Kosovu i Metohiji u vlasništvu Srba.

Ibar-Lepenac tvrdi da je vlasnik parcela na kojima su objekti i da su objekti nelegalno građeni, a objekti su srušeni iako je u toku postupak pred sudom pokrenut proces za dokazivanje vlasništva.

(Tanjug)