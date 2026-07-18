Kako se navodi tih dana, između 17. i 22. jula, kidnapovano je i zarobljeno oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama, među kojima je i 15 članova porodice Kostić iz Retimlja.

"Užasi kroz koje su prošli članovi najstradalnije porodice sa Kosova i Metohije i ostali nevini srpski civili svedoče o sunovratu humanosti i beskrupuloznosti šovinističke i separatističke ideologije 'UČK'. Na spomen ploči u Velikoj Hoči danas su uklesana imena 84 stradalnika sa teritorije opštine Orahovac, koji su život izgubili u periodu od 1998. do 2000. godine", navodi se u saopštenju.

Ističe se da se do danas napad tzv. "UČK" na Orahovac i okolna sela u leto 1998. godine među albanskim separatistima na Kosovu i Metohiji tretira kao deo "slavne ratničke epopeje", a ne kao krvavi pir u kojem su ubijeni i mučeni nedužni civili, čija je jedina krivica bila to što su bili druge nacionalnosti ili veroispovesti.

"Sećajući se ubijenih članova porodice Kostić i drugih žrtava zločinačkog napada na Orahovac, zahtevamo pravdu, jer mnogi od zločinaca i danas žive slobodno, a ideolozi albanskog separatizma na Kosovu i Metohiji nikada nisu napravili otklon od ovih zločina. Takođe, sećajući se žrtava iz Orahovca i okolnih sela osvetljavamo istinu na događaje koje mnogi danas žele da pokriju velom zaborava, a istina je da su zločini u ovom metohijskom kraju početak etničkog čišćenja srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije", navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da je ideologija mržnje koja je proizvela zločine u orahovačkom kraju do danas živa, i da predstavlja oficijalnu ideologiju dela albanske političke klike na Kosovu i Metohiji.

"U tom svetlu pritisci kojima su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi godinama unazad prestaju da izgledaju kao niz izolovanih događaja, već postaju deo jednog mnogo većeg i strašnijeg mozaika mržnje i nasilja", ističe kancelarija.

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