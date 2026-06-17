Rute je, na konferenciji za novinare uoči početka sastanka ministara odbrane zemalja članica Alijanse, pojasnio da KFOR trenutno broji oko 4.700 vojnika, a da će planirano prilagođavanje značiti povratak na ranije nivoe, uz mogućnost kretanja u rasponu od 3.000 do 3.500 pripadnika, u zavisnosti od okolnosti na terenu.

"To je, mislim, odraz poboljšane bezbednosne situacije, gde misija KFOR-a ostaje apsolutno fokusirana na svoju osnovnu misiju", dodao je on.

On je naveo da je NATO u januaru obustavio raspoređivanje rezervnih snaga u KFOR-u nakon dve g, a zbog, kako je rekao, "poboljšane situacije".

"Kada pogledate bezbednosnu situaciju na Kosovu, ono što vidimo poslednjih godina jeste da se ona kontinuirano poboljšava. Dakle, to su dobre vesti", rekao je Rute.