Pevačica Anabela Atijas kaže da nikad ne prati šta o njoj govori Kristina Kija Kockar, sa kojom nije u dobrim odnosima godinama zbog ćerke Lune Đogani.

Naime, Kija je po mišljenju mnogih i dalje kivna na Lunu jer je svojevremenom bila sa Slobom Radanovićem, dok su još zakonski bili u braku, pa neretko pecne pevačicu pred svima.

Strasti se ne smiruju sa Kijine strane

-Toliko je godina prošlo, toliko je vremena prošlo... Postoje ljudi, postoje ljudi na koje sam zaista najiskrenije, evo, najiskrenije, zaboravila, stavila tačku, apsolutno nema potrebe.

Svako u životu radi ono i daje ono što nosi u sebi. Ja u sebi u ovog momenta nosim stvarno preveliku ljubav, nosim pozitivnu energiju, nosim svu lepotu ovog sveta, u smislu, živim jedan život koji sam sanjala, dešava mi se jedan predivan, kažem, trenutak gde ja uživam u svojoj karijeri, u svojim ćerkama, u svojim unukama, u svom partneru, u svemu ovom, u svoj ovoj lepoti, da bi se ja sad vraćala. Mislim, uopšte nemam problem više da misli ko šta hoće, da priča ko šta hoće. Vreme će i život da nas ili prikaže ili pokaže ili demantuje, baš onakvima kakve jesmo - ističe Anabela, koja se osvrnula i na njenu opasku da je "došla u njen grad" da peva:

-Uopšte nemam, nemam nikakve emocije, nemam nikad ništa, apsolutno mi je, onako, jedna ravna linija. Kao da si mi rekao, ono, sad vidi tamo onaj list. Ne znam, možda bih se pre okrenula za onim listom što je otpao tamo. Pa dobro, pa šta sad? Mislim, Bože moj, idemo dalje. Ja sam pre toga imala jedan Tašmajdan koji je bio, mogu da kažem, na neki način stvarno kruna moje karijere, jer se desila u mojim godinama.

Alo/Blic

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