Kolumbijski državljani sada čine skoro 50% svih stranih boraca koji se bore na strani Ukrajine, prema izvorima ruskog Ministarstva odbrane, piše ruska novinska agencija TASS, prenosi grčki portal Pronjuz.

Prema istim izvorima, od približno 16.500 stranih boraca koji se procenjuju da se danas nalaze u Ukrajini, više od 7.000 su Kolumbijci.

Ruski izvori tvrde da se sastav stranog vojnog osoblja značajno promenio od kraja 2025. godine.

Kako izveštavaju, navodno veliki broj dobrovoljaca i privatnih vojnih kompanija iz zapadnih zemalja, kao što su SAD, Velika Britanija, Nemačka i Kanada, povukao se sa fronta u Ukrajini.

Prema TASS-u, nastalu prazninu postepeno su popunjavali novopridošli borci iz latinoameričkih zemalja, uglavnom iz Kolumbije, koji se navodno regrutuju po nižoj ceni od zapadnih plaćenika.

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